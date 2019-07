Jetzt macht sie ernst! Anne Wünsche (27) und Henning Merten hatten sich bereits Anfang des Jahres getrennt – seither geraten die beiden immer wieder aneinander. Erst zuletzt hatte die Schauspielerin ihrem Ex-Freund vorgeworfen, die gemeinsamen Kinder für seinen Social-Media-Erfolg auszunutzen. Im Zuge ihrer Kritik spielte die zweifache Mama auch mit dem Gedanken, ihre Kinder selbst von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Jetzt möchte sie ihren Plan tatsächlich in die Tat umsetzen: Die Darstellerin verkündete nun, dass ihre Fans die Kids ab sofort nicht mehr zu Gesicht bekommen werden!

Via Instagram teilte Anne ihren Followern nun mit, dass sie auf den ganzen Wirbel der letzten Tage keine Lust mehr habe. "Deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, die Kinder jetzt erst mal aus der Öffentlichkeit rauszuziehen", machte die 27-Jährige unmissverständlich klar. Ihre Supporter können sich zwar trotzdem noch auf private Einblicke in das Leben der Influencerin freuen – mit der Internetpräsenz ihrer Kinder will sie ab sofort aber anders umgehen: "Das heißt, ich werde, wenn ich von ihnen etwas poste, die Gesichter einfach nicht zeigen." Gesagt, getan: Nur kurz darauf veröffentlichte sie das erste verpixelte Bild von einem ihrer Sprösslinge.

Anscheinend hofft die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin, mit dieser Entscheidung nun endlich einen Schlussstrich unter die Geschehnisse der letzten Tage ziehen zu können. "Ich habe abgeschlossen, das ist alles so lange her jetzt, die ganzen Monate. Ich bin wieder glücklich, ich habe einen neuen Partner, er ist auch glücklich. Ich bin durch mit dem Thema. Punkt!", erklärte Anne entschlossen.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Juna, Tochter von Anne Wünsche

Anzeige

ActionPress Anne Wünsche im Mai 2019 beim Saison-Opening im Megapark auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de