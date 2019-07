Sie steht an seiner Seite! Vor wenigen Tagen outete sich der Rapper Lil Nas X mit einem mehrdeutigen Post im Netz als homosexuell. Darin spielte er auf einen neuen Song an, in dem es darum geht, dass er nicht weiter schauspielern und sich verstecken wolle – außerdem postete Lil Nas X einen Regenbogen-Smiley, der bekanntermaßen als Symbol der LGTB-Szene gilt. Von seiner Homosexualität soll nicht einmal BFF Miley Cyrus (26) Bescheid gewusst haben. Nun macht die Sängerin aber klar: Sie steht total hinter ihrem Freund.

"Ich bin so stolz auf meinen kleinen Bruder Lil Nas X. Ich bin immer auf deiner Seite, mein Freund!", schrieb der Ex-Disney-Star zu einem Bild von sich und ihrem Kumpel auf Instagram. Dazu postete sie die eindeutigen Regenbogenfarben. Mit ihrem Tweet zeigt Miley nicht nur ihre bedingungslose Unterstützung, sondern macht auch noch einmal deutlich, dass die Fans den Post des Rap-Stars richtig gedeutet haben.

Kurz vor Lil Nas X' Outing hatten er und Miley beim Glastonbury Festival in England noch zusammen die Bühne gerockt. In einem sexy Outfit und mit provokanten Posen ließ die Powerfrau dort dem Rockstar in ihr freien Lauf.

Getty Images Rapper Lil Nas X bei den BET Awards 2019

Getty Images Lil Nas X und Miley Cyrus performen zusammen beim Glastonbury Festival

Getty Images Miley Cyrus rockt beim Glastonbury Festival

