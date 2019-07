Prinz Harry (34) nimmt sich seine Mama als Vorbild, wenn es um das Elternsein geht! Seit knapp zwei Monaten ist der 34-Jährige nun schon Vater des kleinen Archie Harrison. Wie er jetzt auf einer Charity-Veranstaltung verkündete, sei er sich dadurch bewusster denn je darüber, wie sehr ihn seine 1997 verstorbene Mutter, Prinzessin Diana (✝36), geprägt habe. Während einer Rede auf auf seine Mama tat der Mann von Herzogin Meghan (37) kund: Diana übe einen großen Einfluss darauf aus, was für ein Mensch sein Söhnchen Archie einmal sein werde!

Bei der Verleihung des Diana Awards erklärte Harry, dass er seine Mama als Leitbild für sich und viele andere sehe. "Meine Mutter, Prinzessin Diana, war für so viele Menschen ein Vorbild, ohne absehen zu können, welchen Einfluss sie auf eine Vielzahl an Leben haben würde!", sagte er auf dem Event. Damit meine er auch seinen Sohn, den er zu einem gutmütigen Menschen erziehen wolle, so Harry weiter.

Dass er – genau wie seine Mutter – so viel Wert auf eine gute Kinderstube lege, begründete der royale Rotschopf so: "Vielleicht sind es meine neu entdeckten Erkenntnisse als Vater und das Wissen, dass mein Sohn mir bei allem, was ich mache, zusieht und mein Verhalten nachahmt." An die jungen Gäste, die bei der Award-Verleihung wegen eines speziellen Jugend-Mentoring-Programms anwesend waren, richtete Harry schließlich folgende Worte: "Ich bin stolz darauf, was ihr alles erreicht habt und ich kann mit Sicherheit sagen, dass meine Mutter, die gestern 58 Jahre alt geworden wäre, genauso empfinden würde."

Getty Images Prinzessin Diana, 1992

Getty Images Prinz Harry bei der Verleihung des Diana Awards 2019

Getty Images Prinz Harry bei der Verleihung des Diana Awards 2019

