Chrissy Teigen (33) beweist, wie unglaublich heiß man in einem Badeanzug aussehen kann! Das gefragte Model urlaubt derzeit mit Ehemann John Legend (40) und den beiden gemeinsamen Kindern Luna (3) und Miles im italienischen Portofino. Auf einer luxuriösen Jacht sonnte sich die vierköpfige Familie und planschte im Whilrpool. Besonders Chrissy machte dabei eine sensationelle Figur – in Bademode mit Mega-Dekolleté!

Bei diesem Anblick dürfte sich nicht nur Chrissys Mann enorm gefreut haben: Der rote Badeanzug der Beauty betonte besonders deren Brüste – und bei dem XXL-V-Ausschnitt drohte sogar fast Nippelalarm. Kein Wunder also, dass der Sänger seine Frau während des Jacht-Ausflugs kaum aus den Augen ließ. Die Kurvenqueen hatte allerdings beim Jacuzzi-Spaß mit Söhnchen Miles alles im Griff.

Nach der Bootstour schlenderte die Familie durch die Straßen des italienischen Fischerdorfs Portofino. Besonders Töchterchen Luna blühte dabei in ihrem weißen Strandkleidchen regelrecht auf. Ihre Eltern, die die Kleine an je einer Hand hielten, waren im perfekten Partnerlook gekleidet: Chrissy in einem knallgelben Sommerkleid, John einem Hemd, das ein paar Gelbnuancen heller war.

Black Mamba / MEGA John Legend und Chrissy Teigen im Juli 2019 in Portofino, Italien

Anzeige

BlackMamba / MEGA Chrissy Teigen (l.) und ihr Sohn Miles im Juli 2019 in Italien

Anzeige

BlackMamba / MEGA John Legend, Töchterchen Luna und Chrissy Teigen im Juli 2019 in Portofino

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de