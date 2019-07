Chryssanthi Kavazi (30) trägt nicht nur in ihrer GZSZ-Rolle als Laura Weber angesagte und stylishe Looks – auch privat hat die Schauspielerin definitiv ein Händchen für Mode. Momentan bereitet ihr das Thema Fashion allerdings etwas Kopfzerbrechen. Der Grund: Die gebürtige Griechin erwartet ihr erstes Kind und dank wachsender Babykugel passt ihr langsam nichts mehr aus dem eigenen Kleiderschrank. Zudem entwickelt sich das Shoppen offenbar gerade zu einem waschechten Albtraum, wie Chryssanthi im Gespräch mit Promiflash verriet.

"Na klar, mir passen meine Sachen nicht mehr und deswegen muss ich jetzt 'leider' neue Sachen kaufen", plauderte die werdende Mama mit einem Augenzwinkern im Promiflash-Interview bei der Fashion Show des Labels Riani aus. Auch wenn sie ihren geliebten Crop Tops trotz Schwangerschaft treu bleibt – ihr Style hat sich in den vergangenen Wochen insgesamt dann doch etwas verändert. "Ich hab gemerkt, dass Umstandsmode eher funktional ist und nicht so richtig schön. Das finde ich so ein bisschen schade [...]. Ich merke jetzt beim Einkaufen, dass es wirklich schwierig ist, coole und moderne Sachen zu finden."

Auf den Events der Berlin Fashion Week macht die 29-Jährige trotzdem eine hervorragende Figur – knapp einen Monat nach der Schwangerschaftsverkündung hatte Chryssanthis dort nun ihre erste Red-Carpet-Auftritte mit Babybauch. In welchem Monat der Serienstar ist, ist nicht bekannt. Der Nachwuchs soll allerdings noch im Herbst das Licht der Welt erblicken.

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

Anzeige

Chris Emil Janßen / ActionPress Chryssanthi Kavazi bei der Riani-Show

Anzeige

ActionPress Chryssanthi Kavazi und Tom Beck, Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de