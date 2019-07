Das deutschlandweite Rätselraten hat begonnen! Seit Ende Juni flimmert die neue Musikshow The Masked Singer über die TV-Bildschirme. In der Sendung stellen zehn Promis ihr Gesangstalent unter Beweis – die Identitäten der mehr oder weniger talentierten Künstler bleiben dank der aufwendigen Kostüme allerdings bis zum Schluss topsecret. Einen Star will das Publikum allerdings schon nach der ersten Folge entlarvt haben: Evelyn Burdecki (30) soll sich angeblich unter der Monster-Maskierung verbergen. Promiflash hakte bei der Dschungelcamp-Königin nach!

Ist sie es nun oder ist sie es nicht? Diese Frage brennt wohl zahlreichen Fans des Formats unter den Nägeln. Als Promiflash die quirlige Blondine kurz vor der Fashion Show von Designer Marcel Ostertag zum Plausch traf, wollte sie nicht so recht mit der Sprache herausrücken. "Munkelt mal weiter... Ich will die Überraschung nicht zerstören", lautete Evelyns Antwort, die definitiv nicht nach einem Dementi klingt!

Ob sich die 30-Jährige nach ihrer Let's Dance-Teilnahme gleich ins nächste Show-Abenteuer gestürzt hat, bleibt also weiterhin offen. Doch immerhin verriet sie, was sie allgemein von "The Masked Singer" hält. "Ich finde die Show schön, ist mal was anderes", erzählte sie kichernd.

Getty Images Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Anzeige

Detlef Zmeck / Future Image / ActionPress Evelyn Burdecki bei der Fashion Show von Guido Maria Kretschmer

Anzeige

ActionPress Evelyn Burdecki, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de