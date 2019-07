Das hätte Britney Spears (37) eigentlich nicht nötig gehabt! Klar, auch Superstars setzen sich gerne perfekt in Szene und wollen sich in den sozialen Netzwerken von ihrer Schokoladenseite präsentieren. Wenn’s um das Posten von Fotos geht, nehmen es die Promis mit der Realität allerdings nicht immer so genau und greifen gerne mal zu Bildbearbeitungsprogrammen wie Photoshop. Alles schön und gut – wenn da nicht hin und wieder mal der ein oder andere peinliche Fehler passieren würde.

Genau das ist bei Britney nun der Fall. Die 37-Jährige veröffentlichte vor Kurzem auf Instagram ein Badezimmer-Selfie, das sie in einem Outfit zeigt, das ziemlich stark an jenes aus ihrem Kult-Video “Hit Me Baby One More Time” erinnert. Anscheinend war Britney die Hüfte auf dem Bild aber nicht schmal genug – denn ganz offensichtlich war hier jemand bei der Bildbearbeitung großzügig. Allerdings scheint dieser jemand nicht richtig aufgepasst zu haben, denn dadurch sieht auch das Möbelstück im Hintergrund des Bildes merkwürdig verformt aus.

Die Fans nehmen es zum Glück mit Humor: “So skinny, dass sich die Schubladen biegen”, scherzte ein Follower. Ein anderer legte nach: “Sie ist so schlank, dass das sogar Einfluss auf die Möbel um sie herum hat und diese auch total schlank aussehen.” Andere ätzten jedoch auch über Britneys missglückten Photoshop-Versuch und gaben ihr Ratschläge: “Wenn du dein Foto editieren willst, um deine Hüften schmaler erscheinen zu lassen, musst du auch am Hintergrund etwas machen.”

