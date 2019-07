Wer kann ihren hohen Ansprüchen gerecht werden? Weil die Royals bekanntlich immer viel zu tun haben und Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) sich nicht rund um die Uhr persönlich um Mini-Prinz Archie kümmern können, soll der Kleine eine Nanny bekommen. Allerdings gestaltet sich die Suche nach einer Betreuung für den zwei Monate alten Säugling offenbar ziemlich zäh: Mama Meghan soll ein regelrechter Kontrollfreak sein und die Kindermädchen-Anwärterinnen um den Verstand bringen.

Wie ein Insider The Sun berichtete, sollen sich die potenziellen Nannys angeblich einem knallharten Bewerbungsprozess unterziehen müssen. Und der scheint für die Jobkandidatinnen teilweise recht erniedrigend zu sein, denn die Amerikanerin habe hohe Ansprüche. Offenbar fällt es der frischgebackenen Mami schwer, ihren Nachwuchs in andere Hände zu geben, kein Wunder – dafür braucht man immerhin ziemlich viel Vertrauen. Genau deshalb wolle das königliche Paar sich mit dieser sehr persönlichen Entscheidung besonders viel Zeit lassen und so sicherstellen, am Ende die richtige Wahl getroffen zu haben.

Bisher stand der royalen Beauty Mutter Doria Ragland helfend zur Seite. Doch nachdem diese nach Prinz Archies Taufe am kommenden Samstag wahrscheinlich zurück nach Los Angeles fliegen wird, müssen der Herzog und die Herzogin von Sussex wohl bald eine Entscheidung treffen.

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Doria Ragland im Mai 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de