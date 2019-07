Mit diesem Bild dürfte Daniel Völz (34) wohl das eine oder andere Frauenherz zum Schmelzen gebracht haben! Vor wenigen Tagen hatte der Ex-Bachelor im Netz ein heißes Pic von sich in Badehose gepostet – inklusive Sixpack. Dabei hatte der Berliner doch sonst immer ein charmantes Wohlfühl-Bäuchlein. Was hat es mit dieser Body-Transformation auf sich? Promiflash traf Daniel auf der Berlin Fashion Week und hakte nach.

Der einstige Rosenkavalier klärte zunächst auf: Das Foto sei nicht aktuell, sondern bereits im vergangenen Jahr aufgenommen worden. In derselben Reihe habe es eine Aufnahme gegeben, die ihn mit einem kleinen Bauchansatz zeigte. "Das ist auch wirklich ein Beispiel dafür, dass man sieht, wie sich der Körper im passenden Winkel darstellen lässt", erklärte der 34-Jährige im Promiflash-Interview. Nichtsdestotrotz habe er tatsächlich abgenommen – und zwar mit einer Ernährungsumstellung: "Ich bin ja Diabetiker und habe jetzt wirklich seit Anfang des Jahres darauf geachtet, die richtigen Sachen zu mir zu nehmen."

Dass ihm ein stahlharter Waschbrettbauch aber gar nicht superwichtig ist, bewies Daniel im vergangenen Jahr. Nachdem einige Netz-User und Daniels ehemalige Rosenanwärterin Janina Celine Jahn (24) Kritik an seinen Extrapfündchen geübt hatten, teilte er auf Social Media ein Bild, das ihn mit einer Sixpack-Schürze zeigte. Daniels Kommentar: "Hater würden sagen, das ist Photoshop. Heute wird wieder mal gegrillt... Sommer-Body ist auch schon da."

