Die Musikwelt ist in großer Trauer um Costa Cordalis. Am vergangenen Mittwoch wurde bekannt, dass der Sänger in seiner Wahlheimat Mallorca am Dienstag verstorben ist – er wurde nur 75 Jahre alt. Der "Anita"-Interpret gilt als absolutes Urgestein der deutschen Schlagermusik und konnte während seiner langen Karriere stets eine große Fanbase begeistern. Doch was vermutlich nicht jeder Groupie über den Erfolgsmusiker weiß: Costa ist tatsächlich nur die Kurzversion seines eigentlichen Namens.

Zwar hörte der gebürtige Grieche stets auf den Namen Costa Cordalis – und hat sich so auch jedermann vorgestellt – genau genommen kam er am 1. Mai 1944 aber als Konstantinos Kordalis zur Welt. Konstantinos ist ein typischer männlicher Vorname in Griechenland, kommt ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet der Beständige oder auch der Standhafte. Costa ist einfach die gängige Abkürzung. Wann und warum genau der Anfangsbuchstabe des Familiennamens von "K" in ein "C" umgewandelt wurde, ist jedoch nicht bekannt.

Für seine kleine Enkelin Sophia Cordalis (3) hieß die Frohnatur natürlich immer nur "Opa" – laut Costas Schwiegertochter Daniela Katzenberger (32) sollen die beiden ein ganz besonderes Band zueinander gehabt haben. Auch Costas Sohn Lucas Cordalis (51) schwärmte vor drei Jahren von dessen Großvaterqualitäten: “Mein Vater ist absolut entspannt, liebt natürlich die Kleine, das ist klar. Er ist eigentlich ein Traumopa."

