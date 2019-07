Heute geht das große Rätselraten weiter! Seit Ende Juni läuft The Masked Singer auch im deutschen TV. Der Clou des aus Südkorea stammenden Musikformats: Promis aus allen Bereichen stellen ihr Gesangstalent unter Beweis. Ihre Identität verbergen sie jedoch unter aufwendigen Kostümen – und lüften sie erst, wenn sie aus der Show ausscheiden! Wie schwer es ist, derart verkleidet auf der Bühne zu performen, hat Ex-Kandidatin Lucy Diakovska (43) nun im Promiflash-Interview verraten.

"Wenn du erst mal da drin steckst... Den ersten Tag denkst du, dass es unmöglich ist. Am zweiten Tag findest du Wege, dass du davor und danach also auch in der Maske so einigermaßen zurechtkommst. Am dritten Tag wird das ein bisschen besser", erinnert sie sich an ihre ersten Kostümproben zurück. Was Lucy jedoch am meisten zu schaffen machte, war die Atemnot, die sich in ihrem Outfit schnell einstellte: "Wenn man keine Luft bekommt, kann man auch schwer singen", betonte die 43-Jährige.

Lucy steckte bei "The Masked Singer" übrigens in einem gigantischen violetten Oktopus! Doch nachdem sie in der Finalentscheidung der Auftaktfolge die wenigsten Zuschauerpunkte erzielt hatte, musste sie ihr wahres Gesicht zeigen und schied aus. Ruth Moschner (43), Collien Ulmen-Fernandes (37) und Max Giesinger (30) fielen aus allen Wolken: Das prominente Rateteam hätte wohl nie gedacht, dass sich hinter dem lila Plüschwesen die Ex-No Angels-Sängerin verborgen hatte.

Getty Images Lucy Diakovska bei einer Veranstaltung in München

Anzeige

Getty Images Sängerin Lucy Diakovska

Anzeige

Getty Images Lucy Diakovska bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de