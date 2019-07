Viele Menschen haben große Probleme damit, den inneren Schweinehund zu überwinden und sich für ein Work-out zu motivieren. Pretty Little Liars-Star Lucy Hale (30) ist hingegen alles andere als ein Sportmuffel und scheint in Sachen Motivation so gar keine Probleme zu haben. Sie schwitzt tatsächlich fast täglich im Fitnessstudio! Doch wie schafft es die Schauspielerin, so konsequent am Ball zu bleiben?

Die einen lieben es, sich auszupowern, die anderen quälen sich fast für die perfekte Figur – doch was Lucy rund um Fitness am meisten antreibt, ist die Herausforderung. “Ich liebe es, herausgefordert zu werden. Ich liebe es, an meine Grenzen zu kommen”, verriet sie dem W Magazine über ihre Leidenschaft: “Es ist wirklich einer der wichtigsten Aspekte meines Lebens geworden.” Ausreden, keinen Sport zu machen, gibt es bei der brünetten Beauty keine: “Ich starte jeden Tag damit. Ich mache ihn zu meiner Priorität, wenn ich reise oder arbeite – nicht nur aufgrund des physischen Aspekts, sondern weil wir offensichtlich alle in Form bleiben möchten.”

Mit den regelmäßigen Trainingseinheiten hat Lucy den perfekten Ausgleich zu ihrem stressigen Alltag gefunden. Sie betont: “Emotional, mental und spirituell ist der Sport einer der wichtigsten Dinge, der alles in Schach hält.”

Getty Images Lucy Hale im September 2018

Getty Images Lucy Hale

Instagram / lucyhale Lucy Hale zeigt ihr Glühbirnen-Tattoo im Juni 2017

