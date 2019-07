Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) stehen stets im Fokus der Öffentlichkeit. So dauerte es nicht lange, bis Royal-Experten eine funkelnde Veränderung am Ringfinger der ehemaligen Schauspielerin entdeckten. Die 37-Jährige ließ ihren Verlobungsring überarbeiten und fügte dem Schmuckstück etwas mehr Bling-Bling hinzu. Nach einer Welle der Empörung kommt nun heraus, dass auch der Verlobungsring von Harrys Mutter Prinzessin Diana (✝36) für Ärger sorgte.

Mit ihrem Ring-Makeover erhielt Meghan nicht nur Zuspruch – und auch Diana musste damals Kritik über sich ergehen lassen. Die Mutter von Prinz Harry suchte ihren Verlobungsring damals selbst aus und entschied sich ausgerechnet für ein Modell der Juwelier-Kollektion von Garrard & Co. Eine Kontroverse! Dass das Schmuckstück nämlich weder einzigartig noch eine Spezialanfertigung und somit für jeden nachzukaufen war, kam bei der Königsfamilie laut Mirror gar nicht gut an. Am 24. Februar 1981 wurden die Fotos der Frischverlobten samt Verlobungsring gemacht, noch im selben Jahr wurde Letzterer bereits überarbeitet. Beim Original umfassten noch acht Krappen den ikonischen Saphir, später waren es insgesamt 14 Krappen.

Auch die Ohrringe, die William (37) seiner Liebsten Kate (37) zur Verlobung schenkte, bekamen ein auffälliges Update. Unter den Royals ist es also gang und gäbe, ihre kostbaren Schmuckstücke hin und wieder anpassen zu lassen.

Splash News Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana in Evanston, 1996

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate trägt neu gestaltete Lady-Diana-Ohrringe

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de