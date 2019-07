Steckt sie unter einer der Masken? Ganz Deutschland ist im Ratefieber, um herauszufinden, welche Promi-Kandidaten sich bei The Masked Singer unter den Kostümen verbergen. Erst wenn eine der verkleideten Figuren aus der Sendung fliegt, wird dessen wahre Identität enthüllt. Bis alle Masken gefallen sind, darf also munter weiter spekuliert werden. Eine heiße Idee haben die Zuschauer beim Panther – sie denken, die Wildkatze könnte in Wirklichkeit Sophia Thomalla (29) sein. Ist sie tatsächlich dabei? Nun äußerte sich die Moderatorin zu den Gerüchten!

Auf der offiziellen Homepage der ProSieben-Show können die User ihre Tipps abgeben. Die Mehrheit vermutete dabei, dass sich unter der Panther-Maske Komikerin Martina Hill (44) verbergen könnte. Auf dem zweiten Platz des Ratespiels landete Volksmusik-Sängerin Stefanie Hertel (39), danach folgte Sophia Thomalla als mögliche Kandidatin. Doch dieser Spekulation bereitete die 29-Jährige nun ein Ende. "Ich weiß, ich weiß, bei mir wäre es gar nicht mal so abwegig, aber bei dem Format 'The Masked Singer' bin ich nicht dabei. Da bin ich raus", erklärte Sophia in ihrer Instagram-Story.

Zwei Teilnehmer wurden in der Show bereits enttarnt: In der ersten Folge bekam der Oktopus die wenigsten Anrufe – das Wassergeschöpf entpuppte sich als die Ex-No Angels-Sängerin Lucy Diakovska (43). Diese Woche musste der Schmetterling die Show verlassen und damit die ehemalige GZSZ-Darstellerin Susan Sideropoulos (38), die sich unter der bunten Aufmachung verborgen hatte.

Actionpress/ Tamara Bieber Sophia Thomalla im Mai 2019

Getty Images "The Masked Singer"-Kandidat Panther

Sean Gallup/Getty Images for 99Fire-Films-Award ; Alexandra Beier/Getty Images for Krug Mediapool Susan Sideropoulos und Lucy Diakovska

