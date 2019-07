Die Trauer ist noch immer sehr groß. Am Dienstag verstarb Costa Cordalis im Alter von 75 Jahren auf Mallorca – zahlreiche Angehörige zeigten sich bereits tief bestürzt über den Verlust des Musikers. Der Sänger selbst sprach bereits 2014 in seiner Autobiografie ganz offen über sein bevorstehendes Lebensende. Damals machte der Schlagerstar klar: Er hat überhaupt keine Furcht vor dem Tod!

"Ich habe keine Angst vor dem Sterben, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es ein Leben danach gibt. Diese Einstellung nimmt mir die Angst", verriet der gebürtige Grieche in seiner Autobiografie Der Himmel muss warten. Offenbar glaubte er aber nicht nur an ein Leben nach dem Tod – sondern auch daran, dass er seine Liebsten zu gegebener Zeit wieder in die Augen schauen wird. "Ich bin fest davon überzeugt, dass ich nicht nur meinen Vater irgendwann und irgendwo in einer anderen Welt wiedersehe. Ja, ich glaube an die Wiedergeburt, an ein neues Leben in einer anderen Dimension."

In seinem Buch schrieb der Dschungelkönig von 2004 aber auch, dass er seiner Familie trotz der Furchtlosigkeit vor dem Tod noch lange erhalten bleiben wollte. Sein Uropa sei ganze 106 Jahre alt geworden, was Costa sogar noch zu übertreffen versuchte: "Eine tolle Vorstellung: Meine Frau, meine Kinder, meine Enkelkinder, meine Verwandten – wir alle feiern zusammen meinen 120. Geburtstag, während im Hintergrund ganz leise das Lied 'Anita' zu hören ist", träumte der TV-Star von einem idyllischen Leben im Jahre 2064.

ActionPress Costa Cordalis im Januar 2006

Mischke, Andre/ ActionPress Costa Cordalis 2017 in Hamburg

Instagram / kikicordalis Costa Cordalis mit seiner Frau Ingrid sowie den Kindern Lucas, Kiki und Eva

