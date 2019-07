Heißer Briefwechsel per Faxgerät! 1989 begann Kylie Minogue (51), mit dem INXS-Sänger Michael Hutchence (✝37) auszugehen. Um die Romanze geht es auch in der Dokumentation "Mystify Michael Hutchence", die bald in die Kinos kommt. Nach einem romantischen ersten Date in Hongkong dauerte die Beziehung zwischen dem Popstar und dem Rocksänger nur zwei Jahre. In der Zeit tauschten die Turteltauben jedoch zahlreiche codierte Liebesbriefe aus – erotische Fantasien inklusive!

In den Faxen wurden Botschaften wie "Ich werde dir den Hintern versohlen" ausgetauscht, wie die Daily Mail nun berichtet. Die Briefe habe der Filmemacher Richard Lowenstein, der verantwortlich für "Mystify Michael Hutchence" ist, von Kylie selbst bekommen. Viele der darin enthaltenen Nachrichten sollen explizit sexuell sein. Außerdem kam ans Licht, dass Kylie und Michael für Hotelbuchungen die Codenamen "Gabby Jones" und "Swordfish" verwendeten, um möglichst anonym einchecken zu können. In der Doku sind auch private Home-Videos des australischen Pärchens zu sehen.

Nach der Trennung von Kylie ließ sich Michael auf eine Beziehung mit dem dänischen Supermodel Helena Christensen ein. 1997 wurde der Sänger von Hits wie "Need You Tonight" tot und unbekleidet in seinem Hotelzimmer im Ritz-Carlton in Sydney aufgefunden. Der gerichtsmedizinische Befund ergab Suizid durch Erhängen, während gleichzeitig Spekulationen über einen tragischen Sex-Unfall die Runde machten.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

REX FEATURES LTD. / ActionPress Kylie Minogue und Michael Hutchence in den 90er-Jahren

Hewitt / SplashNews.com Sängerin Kylie Minogue in London

Sunshine / ActionPress Michael Hutchence, Sänger



