Dieser Auftritt sorgte bei ihr für einen richtigen Boost! Als sich Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) vergangenes Jahr im Mai das Jawort gegeben haben, stahl eine bestimmte Dame der Braut fast die Show: Die Rede ist von Lady Kitty Spencer (28), der Nichte der verstorbenen Prinzessin Diana (✝36). In ihrem grünen Kleid von Dolce & Gabbana zog die royale Beauty alle Blicke auf sich. Mit ihrem Auftritt entzückte sie aber nicht nur die Gäste und viele Designer. Auch ihre Follower-Anzahl vervielfachte sich plötzlich!

"Das kam definitiv unerwartet. Die Zahl stieg innerhalb einer Nacht von 17.000 auf eine halbe Million", erzählte sie der australischen Marie Claire in einem Exklusiv-Interview, das in der August-Ausgabe veröffentlicht wird. Sie habe in dem Moment gedacht, es sei der Social-Media-Account einer anderen Person. Sie habe erst einmal ihr Telefon ausgemacht – es sei einfach zu überwältigend gewesen. "Ich hatte das Gefühl, als würde mich jemand beobachten". Doch mittlerweile habe sie Spaß daran: "Ich habe Glück, ich bekomme nette Nachrichten. Es braucht viel, um mich aus der Ruhe zu bringen – und ein negativer Kommentar wird das bestimmt nicht schaffen", führte sie weiter aus.

Eine weitere Veränderung: Die Öffentlichkeit interessiert sich stärker für ihr Privatleben. Mitte Mai wurde spekuliert, dass die Blondine einen neuen Freund hat. Die 28-Jährige soll ihr Herz an den 60-jährigen Geschäftsmann Michael Lewis verloren haben, wie Daily Mail berichtete. Paparazzi-Aufnahmen, welche die britische Zeitung veröffentlicht hat, zeigen die beiden beim Verlassen der Luxus-Absteige The Mark Hotel in Manhattan.

Getty Images Lady Kitty Spencer (r.) an Herzogin Meghan und Prinz Harrys Hochzeit, Mai 2018

Getty Images Lady Kitty Spencer in London, Juni 2019

Getty Images Lady Kitty Spencer bei der UK-Premiere von "A Star Is Born"

