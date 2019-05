Sie bleibt ihrem Beuteschema treu! Ganze vier Jahre lang war Niccolo Barattieri di San Pietro der Mann an der Seite von Kitty Spencer (28) – die beiden trennten immerhin 19 Jahre Altersunterschied. Im Jahr 2017 trennten sich die Wege des Unternehmers und der Nichte von Prinzessin Diana (✝36) – dabei soll ausgerechnet Elizabeth Hurley ihre Finger im Spiel gehabt haben. Der Liebeskummer liegt aber mittlerweile weit hinter Kitty: Sie soll neu verliebt sein. Und ihr neuer potenzieller Partner ist sogar noch älter als ihr Ex Niccolo!

Die 28-Jährige soll ihr Herz an den 60-jährigen Geschäftsmann Michael Lewis verloren haben, wie Daily Mail berichtet. Paparazzi-Aufnahmen, welche die britische Zeitung veröffentlichte, zeigen die beiden beim Verlassen des Luxushotels The Mark Hotel in Manhattan. Viel Zärtlichkeiten sind auf den Fotos allerdings nicht zu erkennen: Während Michael telefoniert, legt Kitty lediglich ihre Hand auf seine Schulter. Wie lange der Unternehmer und das Model bereits zusammen sind, ist bisher nicht bekannt. Fakt ist: Michael ist sogar fünf Jahre älter als der Vater seiner möglichen neuen Freundin.

Jedoch könnte es zwischen den beiden schon etwas Ernsteres sein: Laut der Zeitung soll das Paar in der vergangenen Woche bereits einen Liebestrip nach Südeuropa unternommen haben. Auf Kittys Instagram-Account finden sich auch einige Pics von ihr, die laut der Verlinkungen in Italien aufgenommen worden sind – von Michael ist auf den Fotos allerdings nichts zu sehen.

Instagram / kitty.spencer Niccolo Barattieri di San Pietro und Lady Kitty Spencer

Getty Images Lady Kitty Spencer im Juni 2019 in London

Getty Images Kitty Spencer im Februar 2018

