Das TV-Programm wird ihm zu Ehren geändert! Diese Woche ist der Schlagerstar Costa Cordalis im Alter von 75 Jahren gestorben. Nach seinem Tod trauern nicht nur seine Familienmitglieder um den beliebten Musiker, sondern auch seine zahlreichen Fans. Sie bekommen nun die Chance, in Erinnerungen zu schwelgen: In den nächsten Tagen werden mehrere Sendungen wiederholt, in denen es um Costa (✝75) geht!

Wie dwdl.de berichtet, wird VOX am kommenden Montag um 23:35 Uhr eine Folge von Goodbye Deutschland! Die Auswanderer aus dem Jahr 2014 ausstrahlen, an der auch der Schlagerstar mitgewirkt hat. In der Episode ist zu sehen, wie Costa zusammen mit seiner Frau Ingrid eine Reise zu seinen Wurzeln und seiner Familie in Griechenland unternimmt. In diesem Zusammenhang plauderte er auch über seine Schulzeit – und Mädchen.

Am Samstag bereits ändert der Sender Goldstar TV sein Programm und zeigt ab 19 Uhr eine Wiederholung von "Schlagertalk zur blauen Stunde" mit Costa. Darauf folgen der "Hitcocktail Spezial – Costa Cordalis" und eine alte Folge von "Bei Hübner". Werdet ihr euch die Sendungen angucken? Stimmt ab!

