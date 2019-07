Herzogin Meghan (37) und Herzogin Kate (37) sind beide große Tennis-Fans. Auch in diesem Jahr mischten sich die royalen Damen unter das Volk und besuchten jeweils gemeinsam mit ihren Freundinnen das weltberühmte Turnier in Wimbledon. Dabei hätten die Outfits der beiden Damen nicht unterschiedlicher ausfallen können: Während sich Kate für ein schickes weißes Kleid entschied, erschien die ehemalige Schauspielerin in einem eher lässigen Look. Doch wer macht beim Styling-Vergleich das Rennen?

2018 feuerten die Dreifach-Mama und ihre Schwägerin die Sportler noch gemeinsam von der Tribüne aus an – dieses Jahr erschienen beide mit ihren Freundinnen. Die Frau von Prinz Harry (34) strahlte an der Seite ihrer Begleiterinnen in einer blauen Jeans, einem schwarzen, schlichten Top und einem weißen Blazer. Und auch Kate wirkte bei ihrem Ausflug nach Wimbledon sichtlich gut gelaunt. Sie glänzte in einem weißen Sommerkleid mit schwarzer Knopfleiste. Bei der Wahl der Accessoires waren sich die beiden Royals aber einig: Beide setzten auf eine schwarze Sonnenbrille.

Mit ihren Looks bewiesen die Frau von Prinz William (37) und die einstige Suits-Darstellerin einmal mehr ihr gutes Gespür für Mode. Doch welches Outfit hat eurer Meinung nach die Nase vorn? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan beim Wimbledon-Turnier 2018

Getty Images Herzogin Meghan im Juli 2019 in London

Getty Images Herzogin Kate beim Wimbledon-Turnier 2019

