Herzogin Kate (37) mischte sich unters Volk! Am Dienstag besuchte die Frau von Prinz William (37) das Tennisturnier in Wimbledon. Schon im vergangenen Jahr feuerte die dreifache Mutter die Sportler von der Tribüne aus an, damals in Begleitung von Herzogin Meghan (37). Dieses Mal erschien die 37-Jährige allerdings ohne royale Gesellschaft und verfolgte das Event zusammen mit ihren Freundinnen. Dafür verzichtete sie sogar auf ihren Platz in der royalen Ehrenloge.

Ganz entspannt und breit lächelnd setzte sich Kate neben die beiden Tennisprofis Anne Keothavong und Katie Boulter und sah sich das Match der britischen Spielerin Harriet Dart gegen die Amerikanerin Christina McHale an. In ihrem weißen Sommerkleid mit schwarzer Knopfleiste bewies sie außerdem mal wieder ihr gutes Gespür für Mode. Den Look komplettierte sie mit einer Sonnenbrille und goldenen Ohrringen.

Wenig später ging es für Kate dann zum Main Court, wo sie beim Duell von Tatjana Maria und Angelique Kerber (31) mitfieberte – und da saß sie natürlich wieder in ihrem Stammplatz in der ersten Reihe der Ehrenloge. Von dort aus soll sie auch das Spiel von Serena Williams (37) am späten Nachmittag verfolgen. Die Profisportlerin ist bekanntlich eine gute Freundin von Meghan. Ob die frischgebackene Mama ebenfalls vor Ort sein wird, ist jedoch nicht bekannt.

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan beim Wimbledon-Turnier 2018

Getty Images Katie Boulter, Herzogin Kate und Anne Keothavong

Getty Images Herzogin Kate in der Wimbledon-Ehrenloge

