Archie Harrisons großer Moment rückt immer näher! Heute vor genau zwei Monaten erblickte der erste gemeinsame Spross von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) das Licht der Welt. Nun steht dem kleinen Mann ganz nach Tradition des britischen Königshauses seine Taufe bevor! Am Samstagnachmittag wird der Enkel der Queen in der privaten Kapelle auf Schloss Windsor getauft. Die Zeremonie scheint in den Startlöchern zu stehen: Erste Verwandte von Archie sind angereist!

Das berichtet nun der Independent. Beobachter vor Ort sollen nun nämlich einen royalen Helikopter am Himmel über Schloss Windsor gesichtet haben! Darin soll niemand Geringeres als Prinz Charles (70) und seine Gattin Camilla (71) sitzen, die sich Archies großen Tag natürlich nicht entgehen lassen wollen. Auch sein Onkel Prinz William (37) und Tante Herzogin Kate (37) sollen bereits von schaulustigen Royal-Fans entdeckt worden sein – bisher fehle aber noch jede Spur des Ehrengastes.

Für das kirchliche Event wird Archie übrigens in ein ganz besonderes Gewand gehüllt: Das traditionelle elfenbeinfarbene Kleidchen ist ein Familienerbstück und wurde bereits von Archies Cousins George und Louis, sowie seiner Cousine Charlotte bei deren Taufen getragen! Glaubt ihr, dass Meghan und Harry schöne Fotos von Baby Archie im Kleid veröffentlichen werden? Stimmt ab!

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles in Berlin

Anzeige

Actionpress/ Royalfoto Herzogin Kate und Prinz William bei der Chelsea Flower Show 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de