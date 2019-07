Da ist er ja! Der heutige Samstag ist doppelt wichtig für den kleinen Archie Harrison: Zum einen ist der erste gemeinsame Sohn von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) nun genau zwei Monate alt – zum anderen wurde er offiziell in die christliche Glaubensgemeinschaft aufgenommen: Am Nachmittag wurde Archie nämlich in der privaten Kapelle auf Schloss Windsor getauft! Die Royal-Fans haben schon ganz ungeduldig auf erste Fotos des Täuflings gewartet. Jetzt sind die zauberhaften Tauf-Pics endlich veröffentlicht worden!

Auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Sussex bekommt nun endlich die gesamte Welt einen ersten Eindruck von der privaten Zeremonie! Den süßen Aufnahmen nach zu urteilen, auf denen Archie tief und fest schläft, dürfte die Taufe des kleinen Mannes ziemlich ruhig und friedlich abgelaufen sein. Harry und Meghans Sohn wirkt auf den Schnappschüssen wirklich tiefenentspannt – und sieht putziger aus denn je! Außerdem ist der royale Spross in den vergangenen Wochen offenbar mächtig gewachsen.

Bei dem Kleidchen auf den Fotos handelt es sich übrigens um ein waschechtes Familienerbstück! Das elfenbeinfarbene Gewand ist eine Kopie des historischen Taufkleids, das zum ersten Mal im 19. Jahrhundert von Königin Victorias ältester Tochter getragen wurde. Auch Archies Cousins George (5) und Louis (1) und seine Cousine Charlotte (4) wurden bereits in diesen eleganten Stoff gehüllt!

Chris Allerton ©️SussexRoyal Mitglieder des britischen Königshauses

Anzeige

Instagram / sussexroyal Archie Harrison, Sohn von Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit Prinz George 2013

Getty Images Herzogin Kate auf Prinzessin Charlottes Taufe 2015



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de