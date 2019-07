Heute ist es soweit: Archie Harrison, der Sohn von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34), wird zwei Monate nach seiner Geburt getauft. An keinem geringeren Ort als der privaten Kapelle der Queen auf Schloss Windsor haben sich daher heute zahlreiche Royals eingefunden. Dort haben vergangenes Jahr auch Archies Eltern geheiratet und Harry selbst wurde dort getauft. Eins ist jedoch nicht bekannt: Wer die Patenschaft für Archie übernimmt. Das wollen Harry und Meghan nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Deshalb ließen sich die beiden etwas Cleveres einfallen lassen!

Wie The Sun berichtet, hat die Church of England vor wenigen Tagen nicht nur die Taufe bestätigt, sondern auch erklärt, dass Archies Aufnahme in die christliche Gemeinschaft nicht öffentlich gelistet wird. Stattdessen wird es lediglich in den royalen Dokumenten hinterlegt. Auf diese Weise erhält die Öffentlichkeit keinen Zugriff und die Taufpaten bleiben privat – genau so wie Meghan und Harry es unbedingt möchten.

Für viele Royal-Fans galt Serena Williams (37) als die Favoritin für die Position der Taufpatin. Doch die Tennis-Queen wird nun überraschenderweise gar nicht an der Feier teilnehmen. Der Grund? Die Sportlerin tritt heute Mittag in der dritten Runde in Wimbledon gegen ihre deutsche Gegnerin Julia Görges an. "Ich arbeite am Samstag, Meghan versteht das auch", berichtete die 37-Jährige dem Hello Magazine.

Getty Images Archie Harrison Mountbatten-Windsor

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison

Getty Images Serena Williams beim Wimbledon-Turnier 2019

