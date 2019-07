Tracy Candela war mittendrin! Die ehemalige Love Island-Teilnehmerin gewann 2018 die beliebte Kuppelshow. Doch nach ihrer Trennung von Mit-Sieger Marcellino Kremers hatte die TV-Bekanntheit nicht nur die Nase von der Liebe voll, sondern auch von Deutschland: Sie wanderte Anfang des Jahres aus – ihre neue Wahlheimat ist Los Angeles im sonnigen Kalifornien! Doch am Mittwoch hätte die brünette Beauty die Stadt der Engel wohl am liebsten verlassen – denn es gab ein starkes Erdbeben!

Seit einigen Tagen suchen immer wieder schwere Beben die Westküste der USA heim: Am Mittwoch wurde im kalifornischen Ridgecrest eine Stärke von 6,4 gemessen – auch in L.A., das zwei Stunden entfernt liegt, waren die Erschütterungen zu spüren. "An diesem Abend war wieder ein sehr starkes Beben hier in Kalifornien und ich hatte so viel Angst", äußerte sich Tracy in ihrer Instagram-Story zu Wort. Zwar hat die Ex von Marcellino zuvor schon mal leichte Erdbeben erlebt – doch die Erde bebte hier nun so stark, wie seit 20 Jahren nicht mehr: "Auf einmal hat hier einfach alles gewackelt und ich hab mir gedacht 'Warum hört das denn nicht auf?' Das war so 10 oder 15 Sekunden, das hat gewackelt und war richtig laut!"

Auch diverse amerikanische Stars, wie Dwayne "The Rock" Johnson (47) oder Lana Del Rey (34), waren vor Ort betroffen. LaToya Jackson (63) schrieb zum Beispiel auf Twitter: "Es war so schrecklich! Ich dachte, die Decke kommt herunter. Alle Kronleuchter haben gewackelt!

Instagram / tracycandela_official Tracy Candela in Los Angeles

Anzeige

Instagram / tracycandela_official Tracy Candela, TV-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images LaToya Jackson, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de