Cathy Hummels (32) will ihren Booty endlich richtig kreisen lassen – genau so, wie es die Love Island-Girls bei ihren legendären Pool-Partys immer tun! Zu denen gehörte auch Tracy Candela in der zweiten Staffel der Kuppelshow. Zusammen mit Marcellino Kremers verließ sie damals die Sendung als Siegerin, wenig später trennten sich ihre Wege allerdings wieder. Kurz nach der Sendung verschlug es sie zudem in die USA, wo sie unter anderem ihrer Tanz-Leidenschaft nachging. Beim Thema Tanzen wurde die Moderatorin Cathy hellhörig: Ob Tracy der Liebsten von Kicker Mats Hummels (31) wohl das Twerken beibringen kann?

Tracy war am Montagabend bei Love Island - Aftersun: Der Talk danach zu Gast und plauderte in der Sendung über ihr Privatleben nach ihrer Kuppelshow-Teilnahme. Dabei stellte sie fest, dass sie in Übersee besonders gerne tanzt – ihr Gegenüber war gleich ganz Ohr: "Also kannst du genauso gut twerken wie unsere Girls? Bitte bring mir das bei, weil, ich kann das gar nicht!", bat Cathy begeistert. Tracy bejahte das lachend, eine Tanzstunde haben die beiden Frauen trotzdem vor laufenden Kameras noch nicht ausgemacht.

Zunächst ist Tracy allerdings froh, wieder in Deutschland zu sein, denn bei ihrer Einreise gab es einige Probleme. Obwohl ihre Mutter Deutsche ist, besitzt die gebürtige Italienerin lediglich die italienische Staatsbürgerschaft. Schließlich habe es dennoch geklappt: "Für mich war Deutschland, und somit bei meiner Familie zu sein, die einzige Option aufgrund der aktuellen Lage. Ich bin jetzt unendlich dankbar, dass doch noch alles geklappt hat", freute sie sich im März im Promiflash-Interview.

Instagram / tracycandela_official Tracy Candela im September 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im September 2020

Instagram / tracycandela_official Tracy Candela in den USA

