Tracy Candela stellt sich jetzt einem ziemlich heftigen Abenteuer! Vor ein paar Tagen verkündete das deutsche Love Island-Girl, das vor zwei Jahren in die Vereinigten Staaten ausgewandert ist, superstolz: Sie ist Teil der neuesten Staffel der MTV-Show "The Challenge". Doch was genau passiert in der Sendung eigentlich – und wie herausfordernd ist das Format? Tracy liefert jetzt einen kleinen Einblick...

"Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, bin ich ab dem 11. August wieder im TV zu sehen – und zwar auf MTV in "The Challenge". Das ist wirklich die krasseste Show weltweit", betonte die Kuppelshow-Beauty jetzt in ihrer Instagram-Story. Anschließend veröffentlichte Tracy auch den Trailer zu ihrer Staffel , die den Titel "Spies, Lies & Allies" trägt: Die Kandidaten erwarten krasse Challenges, die schon fast an ein militärisches Bootcamp erinnern! Es fließt eine Menge Blut und Schweiß – außerdem wird unter den Kandidaten wild gestritten, aber auch rumgeknuscht... Insgesamt wirkt es wie eine Kombination aus Dschungelcamp, "Love Island" und Survivor.

Der Cast der 37. Staffel besteht fast ausschließlich aus Reality-TV-Stars. Genau wie Tracy stammen viele aus dem "Love Island"-Franchise. Es gibt aber auch einige Gesichter aus den internationalen Ausgaben von "Survivor". Deutsche Fans könnten neben Tracy den Hottie Kelz Dyke kennen – er war Teil der ersten Staffel der Kuppelshow Finger weg! auf Netflix.

Instagram / tracycandela_official Tracy Candela, Reality-TV-Star

Instagram / tracycandela_official Tracy Candela, Reality-TV-Star

Instagram / kelechidyke Kelz Dyke, bekannt aus "Finger weg!"

