Was wurde eigentlich aus Tracy Candela? Diese Frage haben sich bestimmt schon viele Love Island-Fans gestellt! Im Jahr 2018 hatte sich die Beauty in das Kuppelshowabenteuer gestürzt – wo sie schließlich mit ihrem schnuckeligen Kollegen Marcellino Kremers zusammenkam. Doch ihre Beziehung sollte nur von kurzer Dauer sein. Nach ihrer Trennung ist die Influencerin dann im Jahr 2019 in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Dort feiert sie jetzt einen großen Erfolg: Tracy hat es in eine US-TV-Show geschafft!

Das verkündete die Beauty jetzt superstolz auf Instagram. "Große Neuigkeiten! Ich bin überglücklich, euch endlich mitteilen zu können, dass ich ein Teil der coolsten und härtesten Show weltweit bin: 'The Challenge' von MTV", jubelt Tracy. "Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen!" Ihre Fans und Freunde sind natürlich total aus dem Häuschen und gratulieren der Schönheit überschwänglich in den Kommentaren – darunter auch ihre "Love Island"-Kollegin Natascha Beil und der Ex-Bachelorette-Boy Rafi Rachek (31).

"The Challenge" läuft mit Unterbrechungen bereits seit 1998 im US-amerikanischen TV. Jede Staffel hatte bisher ihr eigenes Thema – grundsätzlich ist es aber immer, wie der Name schon verrät, eine Wettkampf-Show mit Reality-TV-Stars. Tracys Ausgabe trägt den spannenden Titel "Spies, Lies & Allies", also "Spione, Lügen und Verbündete". Klingt ganz so, als ob dem deutschen "Love Island"-Star ein großes Abenteuer bevorsteht! Am 11. August geht's los...

