Tracy Candela gibt demnächst ihr Reality-Debüt im US-amerikanischen Fernsehen! Seit die Influencerin 2018 durch ihre Teilnahme bei der deutschen Version von Love Island bekannt wurde, hat sich in ihrem Leben einiges getan. Sie lebt mittlerweile in den USA und tritt demnächst bei "The Challenge: Spies, Lies and Allies" an. Im Gespräch mit Promiflash verriet Tracy nun, wie sie einen Platz in der Show bekommen hat.

Sie habe in Los Angeles über verschiedene kleine Schauspielrollen gute Kontakte knüpfen können, verriet sie Promiflash. "Das eine kam dann eben zum anderen und plötzlich war ich ein Teil der Show und konnte hauptsächlich mit meiner ausgefallenen Persönlichkeit und fließendem Englisch überzeugen", erzählte sie weiter. Sie sei sehr dankbar für diese Chance. Auch ihre Freunde und Familie seien sehr stolz, dass sie sich nun auch international einen Namen gemacht hat. "Natürlich waren alle sehr überrascht und können es kaum abwarten, bis es losgeht", betonte sie.

Anders als bei "Love Island" muss Tracy dieses Mal aber nicht ihre Flirt-, sondern ihre Sport-Skills unter Beweis stellen. Vor dem Drehstart hat sich die Beauty deshalb auch von Social Media zurückgezogen: "Um mich voll und ganz auf mein neues aufregendes Projekt fokussieren zu können, musste ich mich nicht nur körperlich mit hartem und diszipliniertem Training vorbereiten, sondern ich habe auch mental sehr viel gearbeitet, da man für diese Show vor allem auch mental eine sehr große Stärke besitzen muss." Sie habe zuletzt viel Kampfsport und Yoga gemacht.

"The Challenge: Spies, Lies and Allies" ab dem 20. August immer freitags um 21:00 Uhr bei MTV

Tracy Candela, Kandidatin bei "The Challenge"

Tracy Candela in den USA

Ex-"Love Island"-Kandidatin Tracy Candela

