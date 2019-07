Germany's next Topmodel-Veteranin Klaudia Giez (22) kennt die Gründe, warum Modelkollegin Tatjana bei der Fashion Week in Berlin auf keinem Laufsteg zu sehen war! Die sympathische Beauty aus der diesjährigen GNTM-Staffel wurde stattdessen lediglich mit ihrer Freundin Theresia bei der Show von Irene Luft als Zuschauer in der ersten Reihe gesichtet. Im Promiflash-Interview verrät Klaudia, wieso Tatjana und ihre Staffelkolleginnen nicht auf den Runways zu sehen waren!

Klaudia hat mit ihrer Freundin Tatjana gesprochen und gegenüber Promiflash ausgeplaudert, warum auch die Leipzigerin nur als Gast bei den Modeschauen aufkreuzte. "Ich habe einmal von Tatjana gehört, dass sie bei einem Casting komplett weggeschickt wurden, weil die irgendwie meinten, die nehmen keine GNTM-Girls", offenbarte die 22-Jährige, die von sich selbst behauptet, dass Laufen mittlerweile wohl komplett verlernt zu haben.

Dass Tatjana keinen Modeljob ergattern konnte, scheint die Stimmung der GNTM-Personality-Award-Gewinnerin aber nicht zu trüben. Mittlerweile ist die Beauty schon wieder in ihrer Heimatstadt Leipzig und blickt in ihrer Instagram-Story auf die Fashion Week zurück. "Das war so eine anstrengende Woche in Berlin. Die Fashion Week hat aber auch megaviel Spaß gemacht. So viele neue Eindrücke! Ich habe so viele neue Menschen kennengelernt. Das war wirklich der Wahnsinn", fasst sie happy zusammen.

Instagram / tatjana.gntm.2019 Tatjana im Juli 2019

Anzeige

Action Press / Bieber, Tamara Tatjana im Juni 2019 in Berlin

Anzeige

Action Press / Wenzel, Georg Tatjana im Juni 2019 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de