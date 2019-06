Tatjana plaudert über ihre Umzugspläne! Bei der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel schaffte sie es bis in die Top Ten. Obwohl es für die Laufstegbeauty nicht für den Titel gereicht hat, möchte sie dennoch versuchen, in der Modelwelt Fuß zu fassen. Promiflash hat die Blondine beim Launch-Event von Joyn getroffen und mal nachgefragt: Könnte Tati sich vorstellen, ihrer geliebten Heimat Leipzig für ihre Karriere den Rücken zu zu kehren?

Die 21-Jährige verriet Promiflash, dass sie sich tatsächlich vorstellen könne, für ihren Traum umzuziehen – und zwar in die Bundeshauptstadt: "Das macht auch wirklich Sinn. Für viele Jobs und Events müsste ich ja immer nach Berlin kommen, ich müsste Bahn und Bus bezahlen. Das geht ja auch ins Geld", begründete sie die Wahl ihres potenziellen neuen Wohnorts. Aktuell lebt Tatjana noch zu Hause in ihrer Geburtsstadt. "Ich denke, das größte Problem wird einfach sein, allein zu sein. Ich glaube, da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Ich würde es schön finden, jetzt auszuziehen, aber ich denke, da würden auch ein paar Tränen kommen", offenbarte sie. Vor allem Freunde und Familie würde sie vermissen. Zum Glück sei die Entfernung zwischen den beiden Städten aber nicht so groß, freute die Gewinnerin des GNTM-Personality-Awards sich.

Konkrete Umzugsspläne habe das Model aktuell noch nicht. Denn bevor sie in eine andere Stadt ziehe, wolle sie diese erst einmal ausgiebig kennenlernen, meinte sie. Berlin scheint aber gute Karten bei ihr zu haben: "Ich war jetzt schon ein paar Mal in Berlin und bei dem, was ich gesehen habe und wie der Vibe hier ist, könnte ich mir vorstellen, hier meine Zelte aufzuschlagen", plauderte Tatjana gegenüber Promiflash aus.

