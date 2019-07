Verdichten sich die Hinweise damit etwa noch weiter? Erst vor wenigen Tagen bestätigte Camila Cabello (22) die Trennung von ihrem Freund Matthew Hussey (32). Schnell vermuteten die Fans, dass Sänger Shawn Mendes (20) wohl keine unbedeutende Rolle bei diesem Liebes-Aus gespielt hat. Die beiden Musiker nahmen zusammen den Hit "Señorita" auf und lieferten dazu ein ziemlich heißes Musikvideo ab. Vor Kurzem tauchten dann sogar Fotos auf, die die zwei beim Händchenhalten zeigen. Nun gibt es ein nächstes Paar-Indiz: Camila besuchte jetzt ein Konzert des "Treat You Better"-Interpreten!

Am 5. Juli spielte Shawn im Staples Center in Los Angeles. Und genau dort wurde auch die 22-jährige Sängerin beobachtet, wie sie, ihre Mutter und ein paar ihrer Freunde zum Konzert gingen. Paparazzi-Fotos zeigen, dass sich Camila dafür ordentlich in Schale schmiss: Sie trug ein weißes, langärmliges Seidenoberteil und eine hoch taillierte Jeans mit XXL-Schlag.

Schon einen Abend zuvor feierten die beiden angeblich den amerikanischen Unabhängigkeitstag zusammen. Dabei sollen sie auf der Party eines Freundes ziemlich vertraut miteinander gewirkt haben – inklusive zärtlicher Kuscheleinheiten.

Getty Images Shawn Mendes bei einem Auftritt im Staples Center in Los Angeles

Instagram / camila_cabello Shawn Mendes und Camila Cabello, 2019

Getty Images Camila Cabello im Februar 2019

