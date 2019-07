Wird Judith Williams (46) jetzt etwa Moderatorin einer Musik-Show? Seit 2014 gehört die Gründerin einer Kosmetiklinie zu den Investoren bei der Unternehmer-Show Die Höhle der Löwen. Zusätzlich nahm sie in den vergangenen Jahren aber auch immer mal wieder an weiteren TV-Formaten teil: 2018 tanzte sie sich etwa bei Let's Dance auf den zweiten Platz. Jetzt soll Judith eine ganz neue Sendung moderieren – und in der wird es ganz schön emotional zugehen!

Laut Bild wird die 46-Jährige durch das neue ZDF-Format "Mein Lied für dich" führen. Ein Sprecher verriet über das Pilot-Projekt: "In der Show geht es um Menschen, die für andere Personen aus einem bestimmten, meist emotionalen Grund, einen Song produzieren möchten." Dabei sollen sie von prominenten Musikern unterstützt werden, um am Ende den Song im Studio vor Publikum zu performen.

Bereits im August sollen die Dreharbeiten beginnen, damit die Show im Frühjahr 2020 auf Sendung gehen kann. Bisher bestätigten jedoch weder das ZDF noch Judith selbst die Teilnahme an der Produktion. Könnt ihr euch die "Löwin" als Moderatorin einer Musik-Show vorstellen? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Erich Klann und Judith Williams bei "Let's Dance" 2018

Anzeige

Actionpress/ Katrin Hauter Judith Williams bei den GQ Care Awards in Düsseldorf, Mai 2019

Anzeige

Getty Images Judith Williams bei der Goldenen Kamera 2019

Anzeige

Könnt ihr euch Judith als Moderatorin einer Musik-Show vorstellen? Aber klar doch! Nee, irgendwie nicht so... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de