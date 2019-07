Archie Harrison jettet um die Welt! Zwar erblickte der erste gemeinsame Sohn von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) erst vor zwei Monaten das Licht der Welt – doch seine Eltern haben schon jetzt viele Pläne mit ihrem Kleinen! So steht im Herbst eine Rundreise durch Südafrika an, bei der der Hosenmatz Mama und Papa begleiten darf. Doch damit nicht genug: Vor Afrika werden die drei auch noch nach Schottland reisen!

Das berichtet nun das Onlinemagazin Us Weekly. "Harry und Meghan werden Schloss Balmoral in Schottland besuchen und Archie mitnehmen", wie ein Insider erklärte. Mit von der Partie soll auch die Queen (93) höchstpersönlich sein: "Sie freuen sich bereits sehr darauf, dass er dort mal ein paar ruhige Tage mit seiner Urgroßmutter in ihrer Sommerresidenz verbringen kann", erzählte die Quelle weiter.

Hinter dem Schottlandbesuch des Herzogen-Paares steckt tatsächlich eine ziemlich süße Geste: Die Queen soll Meghan nämlich als Geburtstagsgeschenk in ihre liebste Ferienresidenz eingeladen haben! Laut The Sun soll die kleine Familie dort sogar einen ganzen Flügel des Schlosses für sich alleine bekommen. Wann genau die Reise stattfinden soll, ist bisher nicht bekannt – vermutlich wird sie aber Archies allererste sein.

Instagram / sussexroyal Archie Harrison, Sohn von Herzogin Meghan und Prinz Harry

Instagram / sussexroyal / Chris Allerton Prinz Philip, Prinz Harry, Queen Elizabeth II., Doria Ragland, Archie Harrison und Herzogin Meghan

Andrew Milligan - WPA Pool/Getty Images Balmoral Castle, Sommerresidenz von Queen Elizabeth II.

