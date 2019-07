Im Herbst startet die royale Afrika-Tour! Nach Südafrika, Botswana, Angola und Malawi wird die Reise von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) führen – und auch Baby Archie soll seine Eltern dorthin begleiten. Die Royals-Expertin Katie Nicholl ist sich allerdings sicher: Auftritte des kleinen Prinzen bei seinem ersten Besuch auf dem afrikanischen Kontinent werden rar bleiben: Harry möchte seinen Sohn nicht "vorführen".

Gegenüber The Sun berichtet die Journalistin: "Ich denke nicht, dass sie Archie öffentlich auf der Tour zeigen werden. Ich glaube, sie nehmen ihr nur mit, weil sie nicht für eine so lange Zeit voneinander getrennt sein möchten." Offenbar wolle der Herzog von Sussex nicht, dass sein Sohn mit einer Bürde aufwächst, die ihm durch seinen berühmten Papa in die Wiege gelegt wurde. Harry wolle seinen Sohn so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraushalten und ihm dadurch ein normales Leben ermöglichen. Wie Katie betont, habe der frischgebackene Vater selbst in der Vergangenheit schon öfter erwähnt, dass er sich manchmal gewünscht hätte, nicht als Prinz geboren worden zu sein.

Angeblich will der Royal seinen Sprössling zukünftig vor dem bewahren, was ihn selbst während seiner Kindheit besonders belastet hat. Komplett werden er und Meghan ihren Mini-Prinzen der Öffentlichkeit zwar nicht entziehen können – allerdings sollen seine Auftritte stark reduziert werden.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juni 2019

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison im Mai 2019

