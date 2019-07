Seltener Paar-Einblick bei Lena Gercke (31) und ihrem Liebsten! Schon seit längerer Zeit wurde dem Model eine Beziehung mit Dustin Schöne nachgesagt. Im April machten die beiden das dann auch offiziell. Mit Liebes-Content à la Pärchenfotos und gemeinsamen öffentlichen Auftritten halten sie sich aber dennoch ziemlich zurück. Zum Geburtstag vom Werbefilm-Regisseur machte Lena jetzt aber eine erneute Ausnahme: Sie postete ein zuckersüßes Couple-Selfie!

Auf Instagram machte Lena das Pic publik. Darauf zu sehen: Lena und ihr Partner im Aufzug! Während Dustin die Spiegel-Aufnahme mit dem Handy schießt, leckt die Germany's next Topmodel-Gewinnerin ihm frech über die Wange. Dazu schrieb sie: "Jung und wild. Herzlichen Glückwunsch, Baby!"

Das letzte gemeinsame Bild der beiden liegt nun auch schon eine ganze Weile zurück: Ende Mai teilte Lena einen Kuschel-Schnappschuss, der die Turteltauben auf dem Dach eines Hauses zeigt. Auch Dustins letztes Posting mit seiner Herzdame ist schon eine Weile her: Anfang Juni posierten die beiden vor dem Meer in Antibes in Frankreich.

Getty Images Lena Gercke auf der Vouge Party in Berlin

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Dustin Schöne

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke und Dustin Schöne in den Vereinigten Arabischen Emiraten

