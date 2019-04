Sie will nicht länger schweigen! Vor ungefähr zwei Wochen postete Ella Endlich (34) im Netz einen Schnappschuss, auf dem sie einen neuen Mann an ihrer Seite präsentierte. Auch im Studio von Let's Dance wurde die Sängerin während der Werbepausen bereits turtelnd mit ihrem Herzblatt gesichtet. Über die Identität des dunkelhaarigen Herrn hielt sich die Blondine bislang äußerst bedeckt. In einem Interview enthüllt Ella nun aber erste Details zu Mr. Unbekannt!

Im Gespräch mit der Zeitschrift Bunte berichtet die 34-Jährige von dem Tag, an dem sie ihren Schatz kennengelernt hat. Zum ersten Mal hätten sich ihre Wege im April 2018 auf einem Event in Hamburg gekreuzt. "Bei mir hat es sofort klick gemacht", erinnert sie sich. Aber wer ist der Neue an Ellas Seite?

Im Verlauf des Interviews streut Ella ein paar Infos: Ihr Schatz heiße Marius und sei als Medienmanager tätig. "Er hat einen wunderbaren Humor", sagt sie über ihren 41-jährigen Herzensmann.

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich und ihr Freund im April 2019

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich im April 2019

Getty Images Ella Endlich im Oktober 2018 in Potsdam

