Wie war die Stimmung bei Archie Harrisons Taufe? Am Samstagmittag wurde der Sohn von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) auf Schloss Windsor getauft. Damit ist der royale Spross nun offiziell Mitglied der christlichen Gemeinschaft – so wie auch der Rest der britischen Königsfamilie. Dieser besondere Anlass wurde nur im engsten Kreise gefeiert. Mit von der Partie waren dabei natürlich auch Meghans Mutter Doria Ragland, Harrys Vater Prinz Charles (70) und seine Frau Camilla (71) sowie Herzogin Kate (37) und Prinz William (37). Die beiden Letzteren sehen auf dem Familienporträt allerdings aus, als wäre die Stimmung eher unterkühlt gewesen!

In den sozialen Medien hatten einige Fans festgestellt, wie unglücklich besonders William auf dem Bild aussehe und unterstellten Kate, ein gequältes, künstliches Lächeln aufgesetzt zu haben. Den Eindruck der User bestätigte nun auch die Körpersprache-Expertin Judi James gegenüber Daily Mail. Kate sehe aus, als wolle sie „gleich flüchten“, analysierte die Fachfrau. Das könne auf Unbehagen hinweisen oder auch darauf, dass sie sich nicht in den Mittelpunkt drängen wollte. Kates Ehemann William erinnere sie aufgrund seines Gesichtsausdrucks und seiner übereinander geschlagenen Hände hingegen an den Türsteher eines Nachtclubs: Er habe auf dem Bild einen bewertenden Blick und ein wissendes Lächeln.

Archies Opa Charles und Oma Doria strahlten hingegen stolz in die Kamera. Ein Gast habe laut Judi allerdings eine besonders positive Ausstrahlung auf der Aufnahme: Camilla, die zweite Ehefrau von Charles. Sie sehe ihrer Analyse nach sehr entspannt und vergnügt aus.

Instagram / sussexroyal Prinz William und Herzogin Kate im Juli 2019

Anzeige

Getty Images Prinz William im Juli 2019 in London

Anzeige

Instagram / sussexroyal Camilla und Prinz Charles im Juli 2019 bei Archies Taufe

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de