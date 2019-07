So wird das nie was mit der Reunion! Seit Jahren befinden sich die beiden ehemaligen Oasis-Musiker Liam (46) und Noel Gallagher (52) im öffentlichen Streit miteinander. Das schlechte Verhältnis der Geschwister war bereits der Grund für die Auflösung der legendären britischen Rockband. Nun geht der Zwist in die nächste Runde. Und es wird immer übler: Liam soll die Ehefrau seines älteren Bruders bedroht haben – das behauptet zumindest Noel.

Auf Twitter veröffentlichte Noel eine Textnachricht von seinem Bruder an seine Tochter Anais. In dieser nahm Liam auf einen abfälligen Kommentar von Noels Frau Sara zu seinem Auftritt auf dem Glastonbury Festival Bezug. “Sag deiner Stiefmutter, sie soll vorsichtig sein”, schrieb Liam via SMS an seine Nichte. Für Noel war das zu viel. Er veröffentlichte einen Screenshot der Nachricht ebenfalls auf der sozialen Nachrichtenplattform und richtete harte Worte an seinen Bruder: “Du schickst jetzt also Drohungen über meine Teenager-Tochter? Du warst schon immer gut darin, Frauen einzuschüchtern, nicht wahr? Was hast du vor? Meine Frau am Hals zu packen, um ihr zu zeigen, wer der Boss ist?”, ärgerte sich der Musiker.

Liam selbst scheint seinen Fehler einzusehen. Er entschuldigte er sich – wenn auch nicht bei Noel: "Meine aufrichtige Entschuldigung an meine wundervolle Mutter Peggy und meine liebe Nichte Anais für dieses kindische Verhalten. Ich liebe euch beide innig”, so der Musiker. Denkt ihr, die Gallagher-Brüder werden sich jemals wieder versöhnen? Stimmt ab!

