Was für eine schöne Geste! Pharrell Williams (46) besuchte in der vergangenen Woche die aus zwei Highschools bestehende Promise Academy im New Yorker Stadtteil Harlem, die vor allem von finanziell benachteiligten Schüler besucht wird. Dort hielt der Sänger im Rahmen der Abschlussfeier eine Rede und hatte sogar noch eine Überraschung für die Absolventen im Gepäck: Er sicherte allen 114 ehemaligen Schülern einen hochkarätigen Praktikumsplatz zu – allerdings nur unter einer Bedingung!

"Also lasst mich klarstellen: Jedem Mitglied der Abschlussklasse 2019 wird ein Praktikum garantiert, das nächsten Sommer auf euch wartet", verkündete der Musiker. Die einzige Voraussetzung: Die angehenden Studenten müssen bis dahin das erste Jahr am College absolviert haben. Ins Leben gerufen hat der Produzent dieses Programm gemeinsam der gemeinnützigen Organisation Harlem Children's Zone, die auch die beiden Schulen leitet. Die jungen Leute aus dem New Yorker Problembezirk sollen so die Möglichkeit bekommen, Kontakte zu knüpfen, an die sie sonst nur schwer herankommen würden.

Für sein soziales Engagement ist Pharell längst bekannt. Auch an Ostern nahm er sich Zeit, um sich für seine Mitmenschen einzusetzen: Gemeinsam mit seiner Frau Helen und seinem Sohnemann Rocket (10) half er einen Tag lang in der Küche einer Mission in Los Angeles mit. Eine gute Tat, die bei Pharells Familie bereits Tradition hat!

