Sara Kulka (29) ist stolze Mutter von zwei Töchtern! Ihr jüngster Spross Annabell ist inzwischen zwei Jahre alt, während ihre ältere Schwester Matilda bereits vier Jahre alt ist. Weil sie ihrer ersten Tochter noch bis zu ihrem zweiten Lebensjahr die Brust gegeben hatte, musste sich die gebürtige Polin bereits des Öfteren Kritik anhören. Doch sie lässt sich davon nicht verunsichern und verriet jetzt in den sozialen Medien: Sie werde auch Annabell so lange stillen, wie sie es brauche – auch weit über das dritte Lebensjahr hinaus!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ein Foto, auf dem sie mit ihrer kleinen Tochter im Arm auf der Terrasse sitzt und sie stillt. Dazu richtete die Blondine offene Worte an ihre Follower und erklärte in den Kommentaren: "Ich weiß, dass die Presse nicht meine Kommentare mitliest, deshalb kann ich es hier sagen, ich stille auch weit über das dritte Lebensjahr hinaus." Ihre Überzeugung freiheraus zu äußern, würde sie sich allerdings nicht mehr trauen, erklärte Sara weiter.

Tatsächlich hat die 29-Jährige für ihre Offenheit immer wieder Gegenwind bekommen. Für ihr aktuelles Statement erntete sie jedoch zahlreiche zustimmende Kommentare. Ein User schrieb beispielsweise zu dem Foto: "Stillen ist das Natürlichste der Welt – finde ich super, auch wenn manche Leute sich darüber aufregen."

Instagram / sarakulka_ Influencerin Sara Kulka, 2018

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Juli 2019

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Mai 2019

