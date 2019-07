Die Ochsenknechts zählen wohl zu den berühmtesten Familien Deutschlands. Vater Uwe Ochsenknecht (63) ein preisgekrönter Schauspieler, in dessen Fußstapfen auch die Söhne Jimi Blue (27) und Wilson Gonzalez (29) getreten sind. Mama Natascha Ochsenknecht (54) ein ehemaliges Model, baute sich eine erfolgreiche TV-Karriere auf. Kein Wunder, dass auch Cheyenne (19), das jüngste Mitglied des Promi-Clans, den Schritt ins Rampenlicht wagte. Doch der Nachname war nicht immer eine leichte Bürde, wie die Blondine nun verriet.

In ihrer neuen TV-Show 7 Töchter gestand das Model nun, dass es zu Schulzeiten wegen seiner berühmten Eltern heftig gemobbt worden wäre. Auch das angespannte Verhältnis zu ihrem berühmten Papa macht die Situation nicht besser. An einem Punkt ging es Cheyenne so schlecht, dass sie überlegte, sich das Leben zu nehmen. "Es gibt einfach Dinge, die vorgefallen sind, die sehr schlimm für mich waren. Bis ich gedacht hab: Jetzt einen Cut setzen und alles wäre vorbei! (…) Mach’s einfach! (…) Aber ich habe immer an meine Familie gedacht und deshalb den Schritt nicht zu Ende getan", wird der Promi-Spross von Bild zitiert.

Mittlerweile hat sich Cheyenne aber nicht nur eine dicke Haut angeeignet, sondern auch eine eigene Karriere fernab des Familiennamens aufgebaut. Als Nachwuchs-Model lief sie bereits für namhafte Marken wie Riani oder Loreal.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

