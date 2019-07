Denise Kappès (28) nimmt ihren neuen Freund Henning Merten in Schutz! Der Ex-Verlobte von Anne Wünsche (27) wurde erst kürzlich mit üblen Anschuldigungen seiner einstigen Schwiegermama konfrontiert: Im Netz behauptete die Mutter der ehemaligen BTN-Darstellerin, dass Henning für die gemeinsamen Kinder keinen Unterhalt zahle. Seine aktuelle Partnerin Denise lässt sich das nicht bieten – und hat den Sachverhalt nun via Social Media richtig gestellt!

In ihrer Instagram-Story platzte Denise am Montagvormittag der Kragen. Sie könne es einfach nicht fassen, was die Oma seiner Kinder da von sich gegeben hatte: "Leben und leben lassen und nicht irgendwelche Scheiße behaupten. Ich als Freundin kann zu 100 Prozent bestätigen, dass Henning Unterhalt zahlt. Was dieser Frau einfällt, einer erwachsenen Frau!", ärgerte sich Denise vor laufender Handykamera.

Es mache sie traurig, dass Hennings Kids das ganze Drama irgendwann im Netz aufschnappen könnten: "Die Enkelkinder müssen das alles irgendwann mal lesen. Können nicht einfach alle Frieden miteinander haben?" Zu den konkreten Vorwürfen seiner ehemaligen Schwiegermutter hat sich der Schlagersänger bisher noch nicht selbst geäußert.

Instagram / henning.merten Henning Merten mit seinen Töchtern Miley und Juna

Instagram / henning.merten Henning Merten, Influencer

YouTube / Anne wünsche Henning Merten und Anne Wünsche

