Gute Zeiten für Felix van Deventer (23)! Wie der Schauspieler erst vor wenigen Stunden stolz bekannt gab, wurden er und seine Freundin Antje am Samstag Eltern eines gesunden Jungen. Auch den Namen des Wonneproppens konnte das Paar nicht lange für sich behalten. Noah heißt der Sohnemann, der die kleine Familie nun komplett macht. Privat könnte es wohl kaum besser für ihn laufen – doch wie sieht die berufliche Zukunft des GZSZ-Stars aus? Müssen die Zuschauer etwa um ihren Serienliebling bangen?

Felix wäre schließlich nicht der erste Darsteller der Daily Soap, der dem Nachwuchs zuliebe eine Set-Auszeit nimmt. So hatte auch Jörn Schlönvoigt (32) kurz nach der Geburt seiner Tochter eine mehrwöchige Drehpause eingelegt. Doch die Fans können aufatmen. Der frischgebackene Papa wird in seiner Rolle als Jonas Seefeld weiterhin den Kolle-Kiez unsicher machen. "Wir haben Felix in den kommenden Blöcken etwas reduziert, sodass er beidem gerecht werden kann. Der Zuschauer muss so nicht auf ihn verzichten und er wird sich bestens um seine kleine Familie kümmern können", bestätigte ein RTL-Sprecher.

Puh, da haben die Fans aber Glück gehabt! Immerhin hatten sie bereits Anfang des Jahres wegen seiner Dschungelcamp-Teilnahme auf den 23-Jährigen verzichten müssen. Am australischen Lagerfeuer hatte Felix übrigens zum allerersten Mal öffentlich darüber gesprochen, dass er Vater wird.

Instagram / felixvandeventer Felix van Deventer, Schauspieler

Instagram / felixvandeventer Felix van Deventer, Schauspieler

TVNOW / Stefan Menne Felix van Deventer bei seiner Dschungelprüfung

