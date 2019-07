Im September 2018 krönten Justin (25) und Hailey Bieber (22) ihre Liebe mit dem Jawort. Nach nur wenigen Monaten Beziehung ließen sich die beiden im kleinen Kreis standesamtlich trauen. Auch die kirchliche Hochzeit soll angeblich bald anstehen – möglicherweise zum ersten Jahrestag? Ein genaues Datum haben die Biebers bisher noch nicht bekannt gegeben. Doch zuerst feiert das Ehepaar jetzt ein anderes kleines Jubiläum: Vor genau einem Jahr stellte Justin seiner Frau die Frage aller Fragen!

Auf Instagram erinnert sich Hailey nun an ihren Verlobungstag zurück und teilt ihr Eheglück mit den Fans. "Vor einem Jahr habe ich 'Ja' gesagt, deine beste Freundin fürs Leben zu sein – und nie habe ich dich mehr geliebt als jetzt...", schreibt die Blondine zu einem süßen Bild von sich und ihrem Mann. Ihr Herz gehöre für immer ihm und das gemeinsame Leben würde jeden Tag schöner werden. "Ein Hoch auf das gemeinsame Lernen und Wachsen", schließt die 22-Jährige ihren Post.

Erst kürzlich brachte Justin zum Ausdruck, wie glücklich er mit seiner Frau ist. Wie seine Liebste auch postete er ein Pärchen-Pic im Netz und wandte sich mit rührenden Worten an Hailey. "Zeit allein mit dir erfrischt meine Seele. Du bist so außerhalb meiner Liga und das ist okay für mich! Du bist mein und ich bin dein", schrieb der Sänger zu dem Foto.

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber

Anzeige

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber im April 2019

Anzeige

Instagram / haileybieber Justin Bieber und seine Frau Hailey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de