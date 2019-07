Jetzt wird es ernst für Klaudia Giez (22)! Seit über einem Jahr gehen die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Freund Felipe Simon gemeinsam durch dick und dünn. Vor einigen Monaten haben die beiden ihr erstes Liebesnest bezogen – und das Thema Hochzeit steht auch schon zur Debatte. Bevor es allerdings vor den Traualtar geht, steht für das quirlige Model ein besonderes Highlight an: ein Treffen mit den Schwiegereltern in spe...

Klaudia hatte bis jetzt einfach keine Gelegenheit, sie persönlich zu treffen – denn Felipes Eltern leben etwa 10.000 Kilometer entfernt in Brasilien. "Das ist schon ein bisschen doof. Ich kenne seine Familie tatsächlich nicht, nur über Skype", erzählte Klaudia Promiflash auf einem Event im Rahmen der Berlin Fashion Week und wirkte dabei ein wenig geknickt. Doch das Warten hat bald ein Ende: Zumindest Felipes Mama wird bald nach Deutschland reisen, um die Freundin ihres Sohnes kennenzulernen.

Und Klaudia? Die ist schon ganz nervös – vor allem die Sprachbarriere bereitet der 22-Jährigen Kopfzerbrechen. "Es wird wahrscheinlich komisch werden, weil sie ja auch kein Deutsch und kein Englisch spricht und ich weiß nicht, wie wir uns verständigen sollen", erklärte sie weiter. Wenn aber Felipes Mutter schon mal da ist, will Klaudia die Gelegenheit nutzen, sie auch ihren Eltern vorzustellen.

Chris Emil Janßen, Actionpress Klaudia Giez und Felipe Simon beim Coca Cola Energy Release in Hamburg

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez und ihr Freund Felipe

WENN Klaudia Giez und Felipe Simon bei der "The Band – Das Musical"-Premiere

