The Masked Singer verwandelt derzeit ganz Deutschland in eine große Rätselrunde! Welcher Promi verbirgt sich hinter den spektakulären Kostümen? Nicht nur die Zuschauer der großen Musikshow, die vor zwei Wochen auf ProSieben startete, raten fleißig um die Wette – auch die deutsche Prominenz ist im Ratefieber. Allen voran natürlich Jurymitglied Max Giesinger (30). Promiflash fragte bei dem Ex-The-Voice-Kandidaten nach, bei welchem "Masked Singer" er völlig ratlos ist.

"Beim Schmetterling hatte ich keine Ahnung, da habe ich echt ins Blaue getippt. Beim Panther weiß ich es auch nicht", gibt Max im Gespräch mit Promiflash zu. Auch die Vermutung seiner Jury-Kollegen, dass sich Schlager-Star Stefanie Hertel (39) unter der Raubtier-Verkleidung verstecken könnte, teilt er nicht. "Ich glaube, das ist zu weit hergeholt", meint er. Auch das Monster sei schwer zu erraten, so der Musiker – und damit macht Max eines ziemlich deutlich: Vor allem die weiblichen Kandidaten machen ihm das Rätselraten offenbar schwer.

Bei einem anderen maskierten Sänger ist sich der 30-Jährige hingegen ziemlich sicher. "Ich glaube, Max Mutzkes Stimme ist schon nah dran", tippte der Juror in der vergangenen Show. Ob er mit dieser Vermutung richtig liegt, wird der Musiker in einer der kommenden Folgen sicher herausfinden.

Getty Images Der Panther von "The Masked Singer"

Getty Images Schlagersängerin Stefanie Hertel beim Comedy Award

Getty Images Sänger Max Giesinger bei der Goldenen Kamera

