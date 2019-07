The Masked Singer sorgt für ordentlich Rästelspaß! In der Musikshow treten Promis in aufwendigen Verkleidungen auf der Bühne gegeneinander an. Wer sich hinter den Kostümen verbirgt, wird allerdings erst enthüllt, sobald der VIP aus dem Wettbewerb gevoted wird. Bis dahin versuchen Zuschauer und Jury die Identität des Sängers anhand der Stimme und des Auftretens zu erkennen. Dabei ist sich Juror Max Giesinger (30) bei einer Sache ziemlich sicher: Der Künstler denkt, dass Musik-Kollege Max Mutzke (38) dabei ist!

Nach der zweiten Show verriet der "80 Millionen"-Interpret, welches Fazit er aus den Auftritten zieht: "Ich glaube, Max Mutzkes Stimme ist schon sehr nah dran. Also er hat schon so ein paar Facetten in der Stimme, das hörst du bei kaum einem anderen Sänger." Trotzdem ist er sich bei seiner Vermutung nicht hundertprozentig sicher: "Es ist ja hier eine Rätselshow, also vielleicht wollen sie uns alle auf eine andere Fährte lenken und wollen nur, dass wir denken, dass es Max ist und dann ist es jemand komplett anderes", mutmaßt der Frauenschwarm.

Aber auch das Publikum vor dem Fernseher versucht fleißig herauszufinden, um welche Stars es sich handelt. So sind sich nach der zweiten Runde viele Twitter-User sicher, dass Comedian Bülent Ceylan (43) als trällernder Engel auf der Bühne steht: "Ich glaube, es ist der Bülent. Man hört was raus, das könnte der Mannemer Akzent sein", glaubt ein Nutzer.

