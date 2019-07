Melania Trump (49) wurde eine ganz besondere Ehre zuteil: Der First Lady ist ein Denkmal errichtet worden! Am Freitag enthüllten der US-amerikanische Street-Art-Künstler Brad Downey und sein Kollege Ales “Maxi” Zupevc ihr ganz persönliches und bisher wohl bekanntestes Meisterwerk. Im Rahmen eines Kunstprojektes schufen Brad und Ales ein lebensgroßes, hölzernes Abbild von Donald Trumps (73) Frau Melania und platzierten es in der Nähe ihres Geburtsort Sevnica in Slowenien.

Wie aus dem Gesicht geschnitten? Zugegeben: Melanias feine und prägnante Gesichtszüge haben die beiden Künstler nicht ganz getroffen. Die Skulptur, die in einem Waldstück auf einem efeubewachsenen Baumstumpf steht, wirkt eher grob und klobig. Doch es gibt durchaus auf den ersten Blick sichtbare Ähnlichkeiten: So trägt die Holz-Melania ein blaues Kleid, ebenso wie es die Reallife-Melania bei der Amtseinführung ihres Mannes Anfang 2017 anhatte. Die Statue ist in Richtung Sevnica aufgestellt und winkt der Kleinstadt freudestrahlend zu.

Auch wenn es sich bei der 5.000-Einwohner-Stadt um Melanias Heimat handelt – große Verbundenheit dürfte die 49-Jährige zu dem Ort nicht verspüren. Immerhin ließ sich das Ex-Model seit rund 30 Jahren nicht mehr dort blicken. Nach slowenischen Medienberichten wollen die Künstler mit der Skulptur das Verhältnis der örtlichen Bevölkerung zu der prominenten Landsfrau erforschen.

Getty Images Melania Trumps Holzfigur der Künstler Bratt Downey und Ales “Maxi” Zupevc in Slowenien

Getty Images Donald und Melania Trump nach der Amtseinführung zum US-Präsidenten, Januar 2017

