Diese traurige Nachricht versetzte Familie, Freunde und Fans in tiefe Trauer! Disney-Star Cameron Boyce verstarb vergangenen Sonntag völlig überraschend mit gerade einmal 20 Jahren. Der Schauspieler erlitt einen Anfall, der die Folge einer lange andauernden Krankheit war. Immer mehr Filmkollegen melden sich nach dem tragischen Verlust von Cameron zu Wort. Im Netz verabschiedete sich jetzt auch Salma Hayek (52) von ihrem Filmsohn.

Die 52-Jährige verkörperte in der zweiteiligen Komödie "Kindsköpfe" die Mutter des jungen Schauspielers. Am Set kamen sich die beiden nahe, verstanden sich auch abseits der Kamera gut: "Er war temperamentvoll, talentiert, freundlich, großzügig, lustig und ein strahlendes Licht. Seine Freude wird für immer in unseren Herzen leben, während er weiter tanzt und woanders glänzt", drückte Salma via Instagram ihre Trauer aus und schloss ihren rührenden Post mit den Worten: "Ich denke an seine liebevolle Familie."

Auch Adam Sandler (52), der in der Filmreihe Camerons Vater mimte, verabschiedete sich auf Instagram von dem Ausnahmetalent und schrieb: "Zu jung, zu süß, zu lustig. Einfach das netteste, talentierteste und anständigste Kind überhaupt. Ich habe den Jungen geliebt."

